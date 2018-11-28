لا للانفلونزا الموسمية مع مستشفى الثغر

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – إيمان المولد : في بادرة من إدارة مستشفى الثغر العام وتوجيهات من سعادة الأستاذ سعيد الدعجاني مدير مستشفى الثغر، تم تكوين فريق مكون من ٢٥ طبيب وفني واإداري من المراكز التابعه لمستشفى الثغر لتطعيم الأحياء المستهدفة بعدد من النقاط في المناطق التابعة للمستشفى حيث شارك مساعد مدير المستشفى لشؤون المراكز سعادة الأستاذ توفيق مناحي الغامدي وتم تطعيم ١٠٣٨ شخص علمان بأن الحملة ستستمر طوال الأربعة الأسابيع القادمة.

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