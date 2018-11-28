شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يستنكر محاربة الاستثمار السعودي في الدوري (صورة) والان مع التفاصيل

استنكر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة، طريقة محاربة الاستثمار السعودي داخل بطولة الدوري المصري.

وكتب ميدو في تغريدة له عبر تويتر: الناس السعوديين كانوا بيضخوا مليار دولار في السنه جوه البلد ومشغلين لا يقل عن ٤٠٠ مواطن مصري.

وأضاف ميدو: من اول يوم بدأوا يحاربوهم كانوا حتى مش عايزين يدخلولهم الكاميرات من المطار، أول ماتش في الدوري دخلوا الكاميرات بالعافية بعدخناقه كبيره جدا، في ناس في مصر عملت فرح لما الناس قرروا يمشوا.