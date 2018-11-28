شكرا لقرائتكم خبر عن زواج ملك ماليزيا الأبرز.. "جوجل" يكشف عما بحث عنه السعودية والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأربعاء، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

قمة العشرين

تعتبر قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة بوينس آيرس هي القمة الثانية عشرة في تاريخ قمم المجموعة والأولى في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية حيث لم يسبق لها أن عقدت في هذه القارة.

وسيشارك في قمة العشرين في الأرجنتين زعماء الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى بعض القادة الذين سيشاركون كضيوف من عدة دول من بينها البرازيل وتشيلي ورواندا والسنغال وبابوا غينيا الجديدة وهولندا وجامايكا.

والمعروف أن مجموعة G20 أو مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمي الخام، تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

ياسمين صبري

تسبب نبأ إغلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” و”تويتر”، فضول الجمهور، خاصة الذين يريدون معرفة أسباب إقدامها على ذلك.

ويُعرف عن ياسمين صبري أنها منذ تدشين حسابها على انستجرام قبل 5 سنوات وهي نشيطة وتنشر صور بشكل دائم وأيضًا تشارك جمهورها بفيديوهات.

والغريب بالأمر أن ياسمين صبري لم تغلق حساباتها على التواصل الاجتماعي فقط بل هاتفها أيضًا كما ألغت التواصل عبر تطبيق واتساب ليزداد الغموض حولها في الساعات الماضية.

وبحسب تقارير مصرية، تتواجد ياسمين صبري خارج حاليًا حيث سافرت الى آسيا للمرة الأولى بالنسبة لها من أجل زيارة دولة كوريا الجنوبية دون معرفة سبب الزيارة.

Gavin Ford

في انتظار التقرير الرسمي الصادر عن الأدلة الجنائية في ما يتعلّق بالجريمة المروّعة التي ذهب ضحيّتها مذيع "راديو وان" Gavin Ford، أمس داخل شقته في برمانا، تساءل عدد كبير من متابعي Ford عن مصير صديقته الدائمة، كلبته Fred وهي من نوع غولدن ريتريفر والتي يرجّح أنها كانت موجودة بجوار صاحبها في شقّته.

ووفق المعلومات، تبيّن أنّ Fred أصبحت في عهدة جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات "بيتا"، إذ نشرت الجمعية في صفحتها الرسمية عبر "فايسبوك" صورة للكلبة معلّقة عليها: "بعد الرحيل المحزن لـGavin Ford، وردنا مزيد من الاتصالات والرسائل حيال مصير كلبة الراحل، وتلقينا اتصالاً من عائلته وأصدقائه المقرّبين الذين لا يزالون تحت الصدمة لإبقاء الكلبة في عهدتنا موقتاً حتى تقرر العائلة مصيرها".

ملك ماليزيا

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة "ملكة جمال موسكو -2015".

ووفقأ لقناة روسيا اليوم ، ذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم فى 22 نوفمبر داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" الواقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".

وأشارت إلى أن حفل الزفاف عقد دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، ارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.