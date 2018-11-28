شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق متباين لبورصات الخليج وسط هدوء التعاملات والان مع التفاصيل

وسط تحركات محدودة، أنهت مؤشرات أسواق مال الخليج تعاملات الأربعاء، حيث تراجع سوقا الإمارات، فى حين ارتفعت مؤشرات بورصات "الكويت" و"مسقط" و"البحرين".

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي التعاملات متراجعا على نحو طفيف 1.59% إلى 4881.04 نقطة، بعد التداول على 58.469 مليون ورقة مالية بسيولة 236.169 مليون درهم تم تنفيذها خلال 1669 صفقة.

وتأثر أداء السوق بهبوط معظم القطاعات بصدارة "الاستثمار والخدمات المالية" 5.17%، و"العقار" 2.45%، و"البنوك" 2.28%. في المقابل، ارتفع قطاعا "الخدمات" 3.17%، و"الطاقة" 0.95%. وجاء سهم "بنك أبوظبي الأول" على رأس قائمة الأسهم النشطة من حيث قيم التداول بإجمالي 132.132 مليون درهم بعد تراجعه 0.38 درهم إلى 14.02 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي 0.54% إلى 2685.13 نقطة. ونشطت السيولة لتسجل 298.527 مليون درهم بعد التداول على 359.576 مليون ورقة مالية نفذت خلال 2972 صفقة. وتراجعت قطاعات السوق مجتمعة، يقودها "السلع" 2.66%، و"التأمين" 1.70%. في حين ارتفع قطاع الخدمات وحيدا 1.30%.

وقاد سهم "الاتحاد العقارية" نشاط السيولة بإجمالي 126.243 مليون درهم بعد التداول على 234.173 مليون ورقة مالية ليقود نشاط أحجام التداول فى السوق، ويتراجع 5.44% إلى 0.539 درهم. وتلاه "جي إف اتش" بإجمالي 46.112 مليون درهم ليغلق رابحا 0.90% عند 1.12 درهم، وحل ثالثا "إعمار" بإجمالي 28830 مليون درهم ليرتفع عند الإغلاق 0.22% إلى 4.60 درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.21% إلى 4395.94 نقطة، بعد التداول على 92.592 مليون ورقة مالية بسيولة 3.232 مليون ريال نفذت خلال 573 صفقة. ودعم صعود السوق ارتفاع قطاعاته الثلاثة مجتمعة، ليربح "المالي" 0.08%، وصعد قطاع "الصناعة" 0.15%، وارتفع قطاع الخدمات 0.13%.

واختتم مؤشر سوق البحرين التعاملات رابحا 0.34% ليغلق عند مستوى 1324.87 نقطة، بعد التداول على 3.284 مليون ورقة مالية بسيولة 818.675 ألف دينار ، تمت من خلال 57 صفقة. وارتفع بالسوق 5 أسهم يقودها "مجموعة فنادق الخليج" 6.44%، و"بنك انفستكورب" 3.23%.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.14% إلى 5127.43 نقطة، بعد التداول على 110.513 مليون ورقة مالية بسيولة 19.728 مليون دينار نفذت من خلال 4593 صفقة. وارتفعت مؤشرات 7 قطاعات يقودها "النفط والغاز" 0.39%، كما ارتفع قطاعا "الاتصالات" و"البنوك" 0.26% لكل منهما.