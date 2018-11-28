شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتفوق على شيرين عبدالوهاب في "آي تيونز" والان مع التفاصيل

تفوق المغني المصري عمرو دياب بألبومه الجديد "كل حياتي" على مواطنته شيرين عبدالوهاب بألبومها "نساي"، وذلك على تطبيق الأغاني الشهير "أي تيونز"، للأسبوع السابع.

وكانت شيرين عبدالوهاب تصدرت قائمة "آي تيونز" متفوقة على عمرو دياب، لفترة قصيرة خلال الأيام الأخيرة، وسرعان ما تراجعت إلى المركز الثانى.

وحرص عمرو دياب على حضور فعاليات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لموسم 2018، التي أقيمت الإثنين بمدينة أبوظبي، حيث يستعد لإحياء حفل رأس السنة الجديدة هناك.