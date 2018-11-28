شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف أسماء الطلاب الفائزين في برنامج «الطالب المدرب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة “برنامج الطالب المدرب”. وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر برنامج الطالب المدرب (تثقيف الأقران) اختتم فعالياته بمشاركة 47 إدارة تعليمية، واستضافته إدارة تعليم مكة. أسماء الطلاب الفائزين من هنا

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