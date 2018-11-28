السودان: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية السودانية
أكدت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، أن موقف الخرطوم تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يتزحزح.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريحات للصحفيين بالخرطوم، الثلاثاء، إن السودان لم يتلق أي اتصالات رسمية من إسرائيل لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وردا على سؤال لـ"العين الإخبارية" أكد فيصل أن "مواقف السودان دائمة وثابتة بشأن القضية الفلسطينية".
ويأتي تعليق السودان عقب ساعات من تقارير إسرائيلية تزعم أن تل أبيب تستهدف تطبيع علاقاتها مع دول أفريقية بينها السودان.
وقالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف العلاقات مع تشاد بعد قطعها عام 1972 وذلك بعدما قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة مفاجئة للقدس الأسبوع الحالي.
وبعد انتهاء الزيارة التي استمرت يومين، قالت إسرائيل في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيزور تشاد قريبا وسيعلن مع الرئيس التشادي استئناف العلاقات"ـ فيم لم يذكر البيان موعد هذه الزيارة.
وظلت بعض البلدان الأفريقية بمنأى عن إسرائيل منذ احتلالها أراضي فلسطينية في حرب عام 1967 لكن حكومة نتنياهو تسعى لتحسين علاقاتها مع القارة.
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