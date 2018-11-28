محمد بن سلمان يشكر السيسي في ختام زيارته لمصر

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء، برقية شكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".





وأضاف ولي العهد السعودي، أن المباحثات التي أجريت مع الرئيس المصري، تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،، الثلاثاء، القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدا جلسة مباحثات، وكان في وداعه أيضا بمطار القاهرة .

والقاهرة هي ثالث محطة في إطار جولتة العربية لولي العهد السعودي الذي زار خلالها حتى الآن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.





