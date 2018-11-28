"القصباء" تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ47

تحتفل "القصباء" الوجهة السياحية والثقافية والترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة يومي 1 و2 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل باليوم الوطني الـ47 للدولة الذي يقام تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، تجسيداً للمعاني الوطنية وفخراً بمنجزات الآباء المؤسسين.

وإحياء لهذه الذكرى الوطنية الغالية تُنظم القصباء بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك سلسلة من الفعاليات المتنوعة والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.





ومن بين تلك الفعاليات عرض العيالة إضافة لرسم الحناء الذي يعد واحداً من أهم أشكال التراث الإماراتي، كما يتضمن الاحتفال عروضاً تراثية في ركن التراث إلى جانب وجود عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال التي ستنظم مسيرة مع زوار القصباء لمدة 30 دقيقة حاملين علم دولة الإمارات بطول 30 مترا إلى جانب تجسيم خارطة دولة الإمارات وتزيينها بالأضواء وغيرها من الفعاليات التي تضفي أجواء الفرح والمتعة على المكان، كما سيقوم الزوار بكتابة عبارات تدل على حبهم وامتنانهم وولائهم للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وغيرها الكثير من العروض الترفيهية.



