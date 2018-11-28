المصممة الإماراتية منى المنصوري تقدم 20 قطعة بأسبوع الموضة الفرنسي

قدمت المصممة العالمية الإماراتية منى المنصوري عرض أزياء مميزا ضمن فعاليات أسبوع تيفاني فاشون ويك الفرنسي الذي اختتم بفندق الحبتور بالاس بحضور الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والمصممين وبمشاركة مجموعة متميزة من العارضات الـ"السوبر موديلز".

وقدمت منى المنصوري خلال العرض ٢٠ قطعة فنية متميزة، منها 4 فساتين زفاف وفستان حنة ملكي ومجموعة من فساتين الزفاف والسهرة واعتمدت على ألوان الباستيل والألوان الناعمة من خلال قصات وتطريزات جديدة ومبتكرة.





وقالت إنها استخدمت أقمشة فاخرة جدا من الدانتيل الفرنسي والتافتا والأورجانزا الإيطالية الطبيعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت بشكل كبير على التطريزات والشوارفسكي لأنها أبرز ما يميز المجموعة الخاصة بها.





واختارت منى المنصوري 4 ألوان لفساتين السهرة هي درجات اللون الزهري والأحمر وهو لون حيادي يُعتمد في كل عروض الأزياء بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي بجميع درجاته.





وبالنسبة لفستان الزفاف قالت "المنصوري" إنها اعتمدت على لون جديد لأن أي عرض أزياء لا بد من أن يتميز بشيء جديد سواء في الأقمشة أو الرسوم والنقوش والتطريزات، مشيرة إلى أنها مزجت في فستان الزفاف بين اللونين العاجي والأبيض اللؤلؤي.





وأبدت المصممة الإماراتية سعادتها الكبيرة بما قدمته وما نالته من إعجاب وتقدير من الجميع، ووجهت الشكر للشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم لحضوره المشرف والداعم لمشروع أنجزته مواطنة عربية إماراتية.