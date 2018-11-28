جوتيريس يدعو أوكرانيا وروسيا إلى "أكبر قدر من ضبط النفس"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، أوكرانيا وروسيا إلى "أكبر قدر من ضبط النفس" واتخاذ تدابير في أسرع وقت "للحد من التوتر" بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد جوتيريس، في بيان، على "ضرورة تفادي أي تصعيد جديد" في المواجهة بين البلدين التي ترجمت الأحد في مضيق كيرتش باحتجاز الجيش الروسي سفنا وطواقم أوكرانية.

وأضاف: "من الضروي الاحترام الكامل لحقوق وواجبات جميع الأطراف المعنيين" تطبيقا للقانون الدولي.

وتابع الأمين العام للامم المتحدة أنه "يجب أيضا احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وأعلنت أوكرانيا، مساء الإثنين، قانون الطوارئ في مناطقها الحدودية لـ30 يوما علما بأن حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار، تبدأ في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى المسار نفسه، حذرت موسكو أوكرانيا من أي عمل "متهور".