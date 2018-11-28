رئيس حكومة اليمن: الحوثيون يتخذون المدنيين بالحديدة دروعا بشرية

أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي تتخذ المدنيين في مدينة الحديدة دروعا بشرية وتحرمهم من المساعدات الإنسانية.



جاء ذلك في حديث له خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي والوفد المرافق لها، حسب ما نقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وبحث الجانبان جهود ومشاريع الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة، التي زارتها غراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية.





وقال عبدالملك إن المليشيا الانقلابية تتخذ من المدنيين في مدينة الحديدة دروعاً بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية التي تبيعها في الأسواق للكسب المادي لإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي.

وحث المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات التي تعاني وضعاً إنسانياً صعبا، جراء الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية على اليمنيين.

وشدد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة فتح مكاتبها في عدن، حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع محافظات البلاد، دون أن يتم حرف مسار المساعدات من قبل المليشيا الانقلابية.

ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية والمتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.