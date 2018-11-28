فيديو| «عاصمة النور» تكتوي بنار الاحتجاجات.. «السترات الصفراء» تتوعد ماكرون

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تصعيد جديد لوح به قادة احتجاجات ما سمي باسم "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، ربما يشعل عاصمة النور ويزيد من خسائرها الاقتصادية، على خلفية عدم استجابة الإليزيه لخفض أسعار المحروقات.

الاحتجاجات التي ضربت فرنسا قبل أيام، وضعت ماكرون في مواجهة مع الغاضبين، خصوصا بعد فشل أول لقاء جمع قادة الاحتجاجات مع وزير البيئة فرانسو دي روجي قبل ساعات.

والتقى دي روجي، بممثلي "السترات الصفراء"، الذين يحتجون على تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الرسوم على المحروقات.

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي، إن اللقاء بين الطرفين لم ينجح في احتواء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أيام، مضيفا أن ممثلي السترات الصفراء عبروا عن استيائهم من فشل الاجتماع، كما أنهم "لم يقتنعوا بكلام الوزير".

وعقب خروجهم من الاجتماع، أعلن أصحاب "الستراء الصفراء" عزمهم تنظيم مظاهرة جديدة، السبت المقبل، في العاصمة باريس.

وتتخوف قوات الأمن من اندلاع مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة، على غرار ما حدث السبت الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي، قام به موقع "لو فيغارو" الفرنسي، أن أكثر من 80 في المئة من المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 80 ألف، لم يقتنعوا بما صرح به الرئيس إيمانويل ماكرون.

ماكرون

وفي خطاب مطول، أعلن ماكرون عن حوار مجتمعي شامل لتوضيح أهمية الانتقال البيئي، معربا عن تفهمه "لحالة الغضب" لدى الفرنسيين، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب".

ويوم السبت الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس، خصوصا في شارع الشانزليزيه، الذي تحول إلى ساحة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون، العام الماضي، على الديزل والبنزين، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررا للبيئة.

يذكر أن السترات الصفراء، هي حركة عفوية لا تحمل أي أجندة سياسية بحسب تقارير صحفية وآراء محللين متابعين للشأن الفرنسي، حيث أنها أنشئت على يد مواطنين عاديين لا علاقة لهم بممارسة الأنشطة السياسية ولا حركات المجتمع المدني، بل تجمعوا للتعبير عن رفضهم للسياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية والتي نتج عنها زيادة أسعار الوقود، ورجحت بعض التقارير الصحفية اختراق الأحزاب السياسية الفرنسية المعارضة للحركة لاستخدامها من أجل تمرير أجنداتها السياسية.

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