صورة لـ ” أسدين ” يضحكان تثير ضجة على الإنترنت

تسببت صورة نادرة لأسدين في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن بدا الأسدين وهما يضحكان بملامح واضحة لهما لم تظهر من قبل .

وكانت كاميرا مصممة الملابس روز فليمنج البالغة من العمر 49 عامًا، قد إلتقطت هذا المشهد الخيالي أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا بمحمية ماساي مارا في كينيا.

وقالت فليمنج في تصريح لا “لقد بدا الأمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوجرافيك.. لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة .