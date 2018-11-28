هوندا تزيح الستار عن أحدث موديلاتها الكهربائية VE-1 من فئة الـ SUV

كشفت شركة هوندا Honda عن أحدث موديلاتها الكهربائية VE-1 التابع للفئة موديلات SUV ضمن مشاركتها بفعاليات معرض جوانزو الدولي للسيارات بالصين. ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الأولى من عرض الموديل الجديد VE-1 الذي سبق أن أعلنت شركة هوندا Honda عن تخطيطها لطرحه رسميا في أبريل الماضي، بحلول نهاية العام الجاري.



ووفقا للموقع الأمريكي، استعانت شركة هوندا Honda في تصنيع موديلها الكهربائي الجديد VE-1 بمساعدة مجموعة صناعة السيارات الصينية الشهيرة GAC. ويتمتع الموديل VE-1 بمحرك كهربائي قوي يصل نطاق سيره لـ 211 ميل، مع بطاريات بقوة 53.6 كيلوات، وعزم دوران 280 قدما.

ويعمل موديل هوندا Honda الكهربائي الجديد بنظام تشغل ثلاثي يختار منه السائق على حسب الظروف المناخية وتضاريس الطريق، بجانب نظام تشغيل موفر للبطاريات.

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