"البسامي" : بدء العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها اعتباراً من اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أنه تم اعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/19هـ بدأ العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والمواد المنظمة لتحديد قيمة الغرامات المالية، وإجراءات متابعة المتخلفين عن سداد العقوبات المالية المستحقة عليهم.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ذلك تم بعد استكمال جميع الترتيبات النظامية والتقنية لتنفيذ نظام المرور المعدل والمعتمد بالأمر السامي رقم 115 وتاريخ 5/ 12 / 1439 هـ .

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ودعا مدير عام المرور سائقي المركبات وغيرهم من مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد تنظيم السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين التي كفلها نظام المرور ولوائحه، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ نظام المرور ولوائحه بحزم بحق كل من يخالفها .

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