دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إل جي تضع مسئول قسم الأجهزة الترفيهية المنزلية مديرًا لقسم الهواتف لإعادته للواجهة

رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها إل جي الكورية والتي ظهرت خلال سنوات طويلة، إلا أن الشركة تراجعت بشكل ملحوظ في سوق الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة قبل أن تبدأ محاولة إثبات الذات أخر فترة، لكن ذلك بكل تأكيد لم يكن كافيًا لشركة بهذا الحجم وإمكانياتها الهائلة.

لذلك، أعلنت إل جي عن تعيين براين كون مدير قسم الأجهزة الترفيهية المنزلية والذي ينتج شاشات التلفاز بشكل رئيسي، مديرًا جديدًا لقسم الهواتف، وذلك لإعادة إحياء القسم وجعله منافسًا عالميًا مرة أخرى بعد سيطرة الشركات الصينية وسامسونج وآبل على السوق.

ويعتبر قسم الشاشات أحد أهم وأنجح الأقسام في الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث أن الشركة تسيطر على سوق التلفاز عالميًا وتتخطى نظيرتها سامسونج في المجال، وهو الذي تحاول إل جي استغلاله بوجود براين كون في قسم الهواتف لقيادة عودته ليصبح منافسًا كما فعل بقسم الأجهزة الترفيهية المنزلية.

وبجانب تعيين كون مديرًا لقسم الهواتف، فإن الشركة أعلنت عن تنحي المدير التنفيذي جو سيونغ جين عن أغلب مهامه للتركيز على استراتيجية الشركة بشكل أكبر، فيما سيتولى المدير المالي السابق، ديفيد جونغ، مهام المدير التنفيذي.

التدوينة إل جي تضع مسئول قسم الأجهزة الترفيهية المنزلية مديرًا لقسم الهواتف لإعادته للواجهة ظهرت أولاً على عالم التقنية.