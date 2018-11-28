دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شائعات تشير إلى ذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت في هاتف Galaxy S10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر الشائعات والتوقعات حول إصدارات سامسونج القادمة من هواتف Galaxy S10، وفي أحدث الشائعات اليوم أشير إلى أن هاتف Galaxy S10 بلس يأتي في نموذج مميز بسعىة 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

مازالت الأضواء تتجه إلى العملاق الكوري في ترقب لإصداراتها المميزة التي تقدم العام المقبل من هواتف Galaxy S10، واليوم تشير شائعات جديدة إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S10 بلس مع سعة تخزينية رئيسية 128 جيجا بايت، كما تقدم سعة تخزينية مخصصة لبعض النماذج تصل إلى 1 تيرابايت.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإضافة مجموعة من المميزات الرائدة في إصداراها القادم من هواتف Galaxy S10، بعد إنخفاض المبيعات الذي شهدته الشركة مع إصدارات هذا العام من هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9 بلس وأيضاً Galaxy Note 9.

لذا تشير التوقعات إلى أن الذاكرة العشوائية في هاتف Galaxy S10 بلس قد تصل إلى 12 جيجا بايت رام في بعض النماذج، مع السعة التخزينية التي تتخطى أعلى سعة تخزينية في الأسواق الآن، لذا قد نشهد العام المقبل سعة تخزين 1 تيرابايت في هواتف سامسونج مقارنة بأعلى سعة تخزينية جاءت في إصدارات iPhone وهاتف Galaxy Note 9 هذا العام وهي 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S10 بلس مع شاشة بحجم 6.7 إنش، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وإعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية، على أن يأتي النموذج المميز بسعة 1 تيربايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام بأعلى تسعير في إصدارات سامسونج العام المقبل.

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هذا الموضوع شائعات تشير إلى ذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت في هاتف Galaxy S10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.