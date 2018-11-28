القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا عابرا في البحر المتوسط

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، باشتراك السفينة الحربية الإسبانية (RELAMPAGO) وعدد من القطع البحرية المصرية.
وحسب البيان، تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعي لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوي معادي، بجانب التدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها.
وأوضح بيان المتحدث العسكري المصري، أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات، والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري في المنطقة.
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