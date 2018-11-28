عودة أكثر من 750 لاجئا سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 760 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول المجاورة: من لبنان 109 أشخاص بينهم 33 امرأة و55 طفلا؛ عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، ومن الأردن عبر معبر نصيب 651 شخصا بينهم 195 امرأة و332 طفلا.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وكان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أعلن أمس الثلاثاء، عن عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية قادمين من لبنان والأردن.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة في الجيش العربي السوري خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي ومنشآت من الألغام في كل من القرى التالية: الشوكتلية والعثمانية وأوفانية وترونجة ورفيد وقصيبة (بريف القنيطرة) بالإضافة إلى الزلاف (بريف السويداء) ودير فول وتلبيسة (بريف حمص).
وبذلك تم تطهير الأراضي ضمن مساحة 11.2 هكتار و1.3 كم من الطرق، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 86 عبوة قابلة للانفجار، منها 3 عبوات محلية الصنع.
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