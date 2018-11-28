خدمات جديدة من محمد بن زايد ومحمد بن راشد لشعب الإمارات

أطلع نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على الجيل الجديد للخدمات الحكومية تحت الطلب، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتهدف الخدمات الحكومية إلى "تعزيز تجربة المتعامل وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات الخلاقة من خلال تطوير بيئة تقديمها وترسيخ مبادئ الاقتصاد التشاركي".

وقال محمد بن راشد: "نحن في دولة الإمارات مستمرون في مسيرة ابتكار الأدوات والحلول التي تسهل حياة الناس وتيسر عليهم وترتقي بتجاربهم… حكومة الإمارات مثال حي على تطويع أدوات الابتكار وتحويلها إلى أسس ترتقي بالعمل الحكومي إلى آفاق أوسع… نريد من الحكومة تطوير علاقة تكاملية مع المجتمع… علاقة شراكة فاعلة تطور تجاربها وتحسن جود حياة متعامليها".

وقال محمد بن زايد: "أن التجارب المتميزة التي تطورها دولة الإمارات على صعيد العمل الحكومي، تجسد رؤيتنا لأولوية التطوير المستدام لنماذج الخدمات والمبادرات الموجهة لخدمة المجتمع، وتؤكد توجهاتنا للارتقاء بالمجتمع على الصعد كافة".