إغلاق مؤشر #السوق_السعودي مرتفعًا عند مستوى 7632.50 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 59.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7632.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكوين, والواحة, ومجموعة السريع, والأهلي للتكافل, وأسلاك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, والشرقية للتنمية, والأسماك, وتهامه, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و 4.63% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وزين السعودية، ودار الأركان, ومجموعة السريع, وصادرات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, والإنماء, وسابك, والراجحي، والكابلات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 37.77 نقطة ليقفل عند مستوى 2392.91 نقطة, وبتداولات بلغت 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 52 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.