- 1/2
- 2/2
ابها
اختتم اطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم ورشتهم الفنية الأولى المقامة بمقر المركز ، والتي كانت على مدى الأربعة أيام الماضية . وقد رسم الأطفال خلالها العديد من اللوحات التشكيلية المختلفة بالتعاون مع فنانين وفنانات تشكيلين من فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير (جسفت) .
الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى لرسم لوحات تشكيلية وأعمال فنية والتي سوف تعرض خلال المعرض التشكيلي المعلق في الفترة المقبلة بمشيئة الله . وقال مدير مركز الجمعية بعسير “عبدالله المحسني” سعداء اليوم جداً بالمخرجات الرائعة خلال هذه الورشة الفنية، وباكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال المعوقين ، والتي سنجني ثمارها عند تدشين المعرض التشكيلي المعلق ، وأشار المحسني الى أن فكرة المعرض المعلق هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، حيث سيكون إضافة مميزة لفعاليات المنطقة بإذن الله .
شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل المعرض التشكيلي للأطفال المعوقين بعسير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .