اختتام ورشة عمل المعرض التشكيلي للأطفال المعوقين بعسير

ابها

اختتم اطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم ورشتهم الفنية الأولى المقامة بمقر المركز ، والتي كانت على مدى الأربعة أيام الماضية . وقد رسم الأطفال خلالها العديد من اللوحات التشكيلية المختلفة بالتعاون مع فنانين وفنانات تشكيلين من فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير (جسفت) .

الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى لرسم لوحات تشكيلية وأعمال فنية والتي سوف تعرض خلال المعرض التشكيلي المعلق في الفترة المقبلة بمشيئة الله . وقال مدير مركز الجمعية بعسير “عبدالله المحسني” سعداء اليوم جداً بالمخرجات الرائعة خلال هذه الورشة الفنية، وباكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال المعوقين ، والتي سنجني ثمارها عند تدشين المعرض التشكيلي المعلق ، وأشار المحسني الى أن فكرة المعرض المعلق هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، حيث سيكون إضافة مميزة لفعاليات المنطقة بإذن الله .