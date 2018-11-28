شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يصل الأرجنتين لحضور قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين. وكان بن سلمان غادر القاهرة أمس، بعد زيارة ناجحة استمرت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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