دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي تخطط لتوسيع تواجدها في الهند خلال الأشهر القادمة

بعد أن قامت الشركة بتوسيع رقعة خدماتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووصول الخدمة بشكل رسمي لأغلب الدول العربية يبدو أنها تنظر اليوم بجدية تامة لتوسيع خدماتها في واحد من أكبر الأسواق الموسيقية نمواً في العالم، فقد أفاد تقرير من موقع Variety عن عمل سبوتيفاي على توسيع تواجدها في الهند خلال الستة أشهر القادمة على الأغلب لترفع بذلك عدد الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة إلى 78 بما فيها الهند.

ووفقاً لـ Bloomberg فإن شركة سبوتيفاي قد أقامت عدداً من الصفقات مع أصحاب حقوق بث رئيسين في الهند، حيث من المتوقع في وقت وصول خدمات بث سبوتيفاي للبلاد أن تبدئها الشركة بفترة تجريبية تسمح للمستخدم بوصول كامل للخدمة بفترة قد تتجاوز مدة الـ30 يوم المعهودة للمشتركين الجدد، كنوع لتشجيعهم في بلد لم يعتد فيها المعظم على الدفع من أجل الحصول على مثل هذه الخدمات، حيث يعتبر اليوتيوب حالياً هو خدمة البث الموسيقية الأولى لشريحة كبيرة من الـ100 مليون هندي المستخدمين للخدمات الموسيقية كونه مجاني طبعاً.

ولا يمكن تجاهل كم الصعوبات التي ستواجهها سبوتيفاي في الهند بداية من قوانين حفظ حقوق النشر الهشة لكثرة العلامات التجارية المحلية العاملة في هذا السلك إلى كثرة اللهجات واللغات المحكية وصولاً بعقبة الدفع عبر بطاقات الإئتمان والمنافسين الشرسين من الشركات المحلية أو العالمية الأخرى العاملة في سوق الموسيقى الهندي.

التدوينة سبوتيفاي تخطط لتوسيع تواجدها في الهند خلال الأشهر القادمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.