دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة سبرنت تتعاون مع اتش تي سي لإنتاج موزع إنترنت لهواتف 5G

تعمل شركة سبرنت بالشراكة مع شركة اتش تي سي على إنتاج موزع انترنت أو ما يعرف سمارت هب خاص بشبكات الجيل الخامس 5G حيث من المتوقع إطلاقه في النصف الأول من العام القادم 2019، بوقت يتوافق مع إطلاق الشركة لخدمات شبكات الجيل الخامس في المدن الأمريكية.

ومن المعلومات المتوفرة حول الجهاز الجديد أنه سيعمل كنقطة توزيع للانترنت على شبكات 5G وسيتم تطويره بواسطة سبرنت واتش تي سي بجهود مبذولة من شركة أشباه المواصلات كوالكوم حيث سيحوي الجهاز على مودم الشركة سنابدراجون x50 5G وتقنيات LTE المخصصة للجيل الخامس بالطبع.

وتعد هذه الخطوة من سبرنت مدعمة لما أعلنته الشركة في وقت سابق من أكتوبر عن شراكتها مع إل جي لإنتاج هاتف 5G للعمل على شبكتها التي تعتبر قيد التطوير الآن، حيث من المتوقع أن تبث الشركة خدماتها في بادئ الأمر في 9 مدن بالولايات المتحدة مع دخول النصف الأول من عام 2019 والتي ستكون في مقدمتها شيكاغو ودالاس وهوستون ونيويورك.

التدوينة شركة سبرنت تتعاون مع اتش تي سي لإنتاج موزع إنترنت لهواتف 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.