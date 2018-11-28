تعمل شركة سبرنت بالشراكة مع شركة اتش تي سي على إنتاج موزع انترنت أو ما يعرف سمارت هب خاص بشبكات الجيل الخامس 5G حيث من المتوقع إطلاقه في النصف الأول من العام القادم 2019، بوقت يتوافق مع إطلاق الشركة لخدمات شبكات الجيل الخامس في المدن الأمريكية.
ومن المعلومات المتوفرة حول الجهاز الجديد أنه سيعمل كنقطة توزيع للانترنت على شبكات 5G وسيتم تطويره بواسطة سبرنت واتش تي سي بجهود مبذولة من شركة أشباه المواصلات كوالكوم حيث سيحوي الجهاز على مودم الشركة سنابدراجون x50 5G وتقنيات LTE المخصصة للجيل الخامس بالطبع.
وتعد هذه الخطوة من سبرنت مدعمة لما أعلنته الشركة في وقت سابق من أكتوبر عن شراكتها مع إل جي لإنتاج هاتف 5G للعمل على شبكتها التي تعتبر قيد التطوير الآن، حيث من المتوقع أن تبث الشركة خدماتها في بادئ الأمر في 9 مدن بالولايات المتحدة مع دخول النصف الأول من عام 2019 والتي ستكون في مقدمتها شيكاغو ودالاس وهوستون ونيويورك.
التدوينة شركة سبرنت تتعاون مع اتش تي سي لإنتاج موزع إنترنت لهواتف 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سبرنت تتعاون مع اتش تي سي لإنتاج موزع إنترنت لهواتف 5G على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .