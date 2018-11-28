اجتماع لدول الجوار الليبي في الخرطوم بالخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، للعاصمة الخرطوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، والمقرر عقده يوم الخميس لبحث تنسيق الجهود لدعم الحوار بين الأطراف الليبية خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اجتماع الخرطوم المنتظر مشاركة الوزير شكرى به، سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح حافظ، أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.

وكان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، أكد خلال مشاركته في مؤتمر باليرمو بإيطاليا حول ليبيا حرص الحكومة على أمن واستقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا ومشاركة السودان في الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فيها.

شبكة الشروق + وكالات