وصول أعداد كبيرة من التجار السودانيين وشاحنات البضائع إلى “واو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت حكومة دولة الجنوب، وصول عدد كبير من التجار السودانيين إلى مدينة “واو” بمعيتهم شاحنات ضخمة محملة بالسلع الغذائية والملابس والأحذية عبر الطريق الرابط بين “راجا – واو” .

وأكد عدد من التجار الذين وصلوا المدينة استتباب الأوضاع الأمنية في الولاية وأعربوا عن ثقتهم في انتعاش التجارة بين البلدين ودعوا وبحسب صحيفة الصيحة بقية التجار السودانيين للعودة إلى الأسواق الجنوبية .

الخرطوم (كوش نيوز)