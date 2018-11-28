تردد القناة الناقلة لمباراة المريخ السوداني وفايبرز الأوغندي اليوم في دوري ابطال افريقيا 

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

تشهد مدينة أم درمان، مساء اليوم الاربعاء عند السابعة بـ توقيت الخرطوم مباراة الثأر بين المريخ السوداني وفايبرز الأوغندي ضمن الجولة الاولى من مباريات دوري ابطال افريقيا في الموسم 2018/2019 .

ويستهل فريق المريخ مواجهاته الأفريقية، اليوم، باللقاء الذي يجمعه بفايبرز الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي للأندية، ويعمل المريخ على تحقيق فوز مريح اليوم يسهّل من مهمته في لقاء الإياب، وأكد المدير الفني للمريخ يامن الزلفاني، جاهزية الفريق رغم الغيابات المؤثرة، ويتوقع أن يدفع الزلفاني بتشكيلة تتكون من منجد النيل في حراسة المرمى، صلاح نمر، الجس، أحمد آدم، رمضان عجب (التاج إبراهيم)، أمير كمال، ضياء الدين، محمد الرشيد، التكت، خالد النعسان، محمد عبدالرحمن.

ويسعى الفريق الأحمر السوداني لثأر قديم من الكرة الأوغندية، التي نجح فريقها الشهير كمبالا سيتي، في إقصاء المريخ من الدور التمهيدي في فبراير/شباط 2014.

وكان المريخ قد خسر المباراة الأولى بالعاصمة الأوغندية (0-2)، وفاز في أم درمان (2-1)، ليودع بفوز كمبالا بمجموع المباراتين (3-2).

وتنقل مباراة المريخ وفايبرز الأوغندي بث مباشر على الهواء اليوم على قناة المريخ الفضائية الجديدة ضمن البث التجريبي للقناة، وتردد قناة نادي المريخ على قمر عرب سات بدر 6 هو 12034، حيث قامت بشراء البث