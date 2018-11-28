أغرب 8 قواعد في مدارس كوريا الجنوبية..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حظى كوريا الجنوبية بشهرة واسعة اكتسبتها من كونها بلد المنشأ لبعض الماركات المشهورة عالميًّا مثل سامسونج، إل جي، وهيونداي، تشتهر كوريا الجنوبية أيضًا بأنها الوطن الأم لمعنى أغنية جانجم ستايل الشهيرة، يمكننا أن نجد في مدارس كوريا الجنوبية عددا من القواعد التي قد يجدها البعض غريبة نوعًا ما.

عرضت قناة متع عقلك، مقطع فيديو لبعض القواعد الصادمة في كوريا الجنوبية:

1- الزى المدرسي

في كوريا الجنوبية هناك قواعد خاصة بالزي الموحد الخاص بالمدرسين الذي يجب أن يكون خاليًا من الإكسسوارات والمجوهرات والمكياج، ويمنع على الطلاب ارتداء العقود أو الخواتم أو الأساور أو أي شيء من هذا القبيل، كما أن المدرسات على وجه الخصوص ينبغي عليهن أن يتجنبن وضع المكياج نهائيًّا.

2- يوم العطلة

يستمر الأسبوع الدراسي في كوريا الجنوبية، من يوم الإثنين وحتى يوم السبت، وبالرغم من شكاوى البعض من طول الأسبوع الدراسي هذا قررت الحكومة أن تتدخل وتغير من بعض قواعد هذا النظام الدراسي.

3- لا أحذية

غير مسموح في كوريا الجنوبية، بارتداء الحذاء داخل المنزل، ومن المثير للدهشة أن المدارس هناك تتبع نفس هذه القاعدة. يصل الأمر في كوريا الجنوبية إلى حد خلع حذاء كل طالب فور وصوله إلى المدرسة واستبدالهما بنوع خفيف من النعال.

4- النظافة

يقوم الطلاب في كوريا الجنوبية بمسح أرضيات الأروقة خارج الفصول، وربما يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك هناك، حيث يوكل إلى الطلاب مهمة تفريغ القمامة وتصنيفها خارج أسوار المدرسة.

5- دروس إضافية

تمتد فترة الدراسة اليومية في مدارس كوريا الجنوبية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعات الأولى من بعد الظهيرة، وبينما يستمتع البعض منا بالذهاب إلى المنزل والخروج مع بعض الأصدقاء، يبدأ طلاب المدارس في كوريا الجنوبية بالتوجه إلى فصول وحصص إضافية للتقوية والتي قد تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً! حسنًا من المتعارف عليه أن الطلاب هناك يدفعون مبالغ طائلة من أجل التثقيف وفهم المنهج التعليمي هناك.

6- الأنشطة والحفلات

في كوريا الجنوبية عدم وجود الأسر الجامعية الاجتماعية التي تعمل على تنظيم حفلات تخرج ضخمة تلم شمل الطلاب القدامى، وربما يعود ذلك إلى أن الطلاب عادة ما يقومون بالذهاب في رحلات إلى دول أخرى من ضمنها مثلًا اليابان.

7- الآداب الجامعية

إذا تم ملاحظة أحد من الطلاب يتثاءب أو يحاول النوم في منتصف محاضرة ما، قد يعني ذلك أنه يشعر بالملل أو عدم الاندماج أو الاهتمام بالمحتوى المقدم له، وبالنسبة لطرح الأسئلة، فيحذر عليهم التحدث في منتصف المحاضرة، لا بد على الطلاب هناك أن ينتظروا حتى انتهاء المحاضرة.

8- العقاب

أسلوب العقاب الجماعي في كوريا الجنوبية، هو العقاب النموذجي المستخدم في التعامل مع المشاغبين، كما أن هناك بعض الشائعات التي تقول إن بعض أنواع العقاب هناك في المدارس يقوم بها الطلاب ضد بعضهم البعض، حيث يمنع على المدرسين التدخل فعليًّا في تنفيذ عقاب جماعي على الفصل كله حينما يصل الأمر إلى تهذيب بعض الطلاب المشاغبين لديهم.