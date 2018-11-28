عاجل.. ارتفاع مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه السوداني..اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء، مقارنة مع سعر يوم الثلاثاء في تعاملات السوق الحرة، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، ليسجل الجنيه أدنى مستوى له مقابل الدولار.

يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 60.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 59.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 25 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 59 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.66 جنيه..