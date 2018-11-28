ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي يهدد موسم البطاطس

شهاب محمد - الخرطوم - بطاطس

الخليج 365 :

كشف مزارعون بالريف الشمالي، عن ارتفاع كبير لأسعار الأسمدة وتقاوي البطاطس مع وجود ندرة لها في البنك الزراعي والشركات المستوردة، وتوقعوا حدوث فشل وصفوه بالكبير لموسم البطاطس إذا لم تتدخل السلطات لإنقاذ الموقف.

وقال المزارع عوض حسن محمد لـ(الجريدة) إن سعر جوال السماد وصل إلى 900 جنيه بدلاً عن 350 جنيهاً وإن جوال تقاوي البطاطس وصل إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 1500، ونوه الى ارتفاع إيجار الأرض الى 12 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف، وأشار عوض الى أن البنك الزراعي أخطر المزارعين بوجود ندرة وشح في الأسمدة والتقاوي، وأشار البنك الى أن سبب ندرة الأسمدة جاء بسبب إرسال الأسمدة الى الشمالية والجزيرة لزراعة القمح والقطن، ونوه عوض إلى أن هذه الإشكالات تهدد الموسم الشتوي بالفشل إذا لم يتم تداركها.

كما شكا مزارعون من عدم استجابة البنك الزراعي لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية القاضي برفع سقف التمويل إلى 100 ألف جنيه، وقالوا إن البنك رفض إعطائهم تمويل بقيمة إلى 100 ألف بحجة أنه لم تأتِ توجيهات مباشرة.