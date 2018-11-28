بوتين يثني على ولي العهد السعودي

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موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين، خلال منتدى "ف ت ب كابيتال"، إن تنفيذ جميع الاتفاقات حول أوبك يأتي بفضل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن روسيا على اتصال مع أوبك، ومستعدة لمواصلة التعاون معها إذا اقتضت الضرورة.
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وأضاف الرئيس الروسي: "يجب أن أعترف أن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية".
وذكر أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، مضيفا أن بلاده وأوبك نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي. وقال: "على ما أتذكر، كان سعر النفط في عام 2013 عند مستوى أعلى قليلا من 43 دولارا للبرميل، والسعر الحالي 72 دولارا للبرميل خلال العشرة أشهر الأولى. وقد انخفض السعر ثم ارتفع قليلا. في رأيي، أن مستوى 60 دولار للبرميل، هو سعر مقبول جدا ويناسبنا، لأن نفقات الميزانية تقدَر بمبلغ أعلى قليلا من 40 دولارا".
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