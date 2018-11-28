إسماعيل هنية يتلقى دعوة لزيارة موسكو

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رام الله- سبوتنيك. وذكر بيان، صادر عن "حماس"، أن "الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو".
© REUTERS / Mohammed Salem
وأضاف البيان: "أشاد رئيس المكتب السياسي بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، كما تم بحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية".
من جهته أكد السفير الروسي "بذل بلاده كافة الجهود على جميع الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية".
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