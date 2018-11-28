الدوحة.. رئيس وزراء قطر يستقبل رئيس الشؤون الدينية التركي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، الأربعاء، رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش في العاصمة الدوحة.

ووفق مراسل الخليج 365، أعرب رئيس الوزراء القطري عن سروره بزيارة أرباش والوفد المرافق له.

من جانبه، شدد أرباش خلال اللقاء على "ضرورة تطوير العلاقات في مجال الخدمات الدينية، بجانب العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل".

والاثنين، بدأ أرباش زيارة إلى الأردن، التقى خلالها مسؤولين بارزين وبحث عدة قضايا، قبل أن يغادرها الثلاثاء متوجها إلى قطر.

وتستمر زيارة المسؤول التركي إلى قطر لمدة يومين.