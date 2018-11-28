الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي" يصل القاهرة تلبية لدعوة مصرية

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365
وصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة مصرية.
وقال مصعب البريم المتحدث باسم الحركة لوكالة "الخليج 365": "وصل النخالة اليوم إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية، للتباحث حول تطورات الوضع الفلسطيني".
وذكر مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الخليج 365، فضل عدم الكشف عن هويته، أن المباحثات مع النخالة ستتركز حول مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وشن الجيش الإسرائيلي في 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، هجمات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.وتوقف القتال في اليوم التالي بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية ودولية.
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