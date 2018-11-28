ابن سلمان يصل الأرجنتين ضمن جولته الأولى منذ مقتل خاشقجي

الرياض / الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ضمن أول جولة خارجية له بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفق قناة "العربية" السعودية، فقد وصل ابن سلمان الأرجنتين لحضور اجتماعات القمة التي تنطلق في العاصمة بوينس آيرس يومي الجمعة والسبت.

ومنذ الخميس الماضي، زار ابن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، إنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية رغم قوله إن ابن سلمان "ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي، وربما لا".