العمل توضح حقيقة تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين

صحيفة الخليج الالكترونية نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو في حسابتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

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