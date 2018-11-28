شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العشرين بالأرجنتين.. ولي العهد يلتقي بهؤلاء في بلاد الفضة (تقرير) والان مع التفاصيل

تتجه أنظار العالم اليوم، إلى بلاد الفضة الأرجنتين حاضنة القمة العشرين؛ حيث تنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ظهر اليوم إلى بوينس ايرس، لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، وتنطلق قمة زعماء مجموعة العشرين يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.

وصرح بيسكوف: "يخطط للقاء مع ولي العهد، وسيخبركم زميلي أوشاكوف بالتفاصيل، من خلال مؤتمر خاص، سيجريه خلال هذين اليومين. لن أخوض الآن في التفاصيل".

وأشار بيسكوف إلى أن جدول أعمال الرئيس الروسي خلال القمة، يومي الجمعة والسبت، محدد بالدقيقة، قائلا: "جدول أعمال الرئيس ليومي الجمعة والسبت محدد بالدقائق، مع الأخذ بالاعتبار، المشاركة في قمة العشرين والاجتماعات الثنائية بصيغ مختلفة، ستجري على هامش هذه القمة. أما اليوم الثالث، فهو زيارة رسمية للأرجنتين".

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في "قمة العشرين" في الأرجنتين، وذلك حسبما افادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

فيما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، ولكنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح “بولتون” في مؤتمر صحفي، أن ترامب لن يعقد أي محادثات مع بن سلمان على هامش القمة، بسبب ازدحام جدول أعماله.