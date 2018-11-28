(حوار) سياسي ليبي: ماذا يعني قرار السراج بنقل ملكية المنشآت العسكرية لصندوق الإنماء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، اتخذ قرارًا بنقل ملكية المنشآت العسكرية إلى صندوق الإنماء والمتهم بالفساد.

وأضاف في حوار مع "مصر العربية" أن القرار سيؤثر على الدولة الليبية، وسيدفع مؤسسات الدولة للتناحر فيما بينهما.

وأكد أن القانون أتخذ في 2013، ولم ينفذ، لكن عاد السراج لتفعيله من جديد، مشيرًا إلى أن القانون لن يصب في صالح المواطن.

وإلى نص الحوار

بداية.. ما القرار الذي اتخذه فايز السراج؟

قرار فايز السراج، نقل ملكية المنشات العسكرية الي صندوق الإنماء.

وماذا يعني ذلك؟

صدر قرار عن المؤتمر الوطني العام في عام 2013 باسم القرار "52 , 27" ينص على إخراج التشكيلات المسلحة خارج المدن الكبرى، لكن لم ينفذ.

نعم ما الجديد إذًا؟

تعرض فائز السراج لضغوطات كبيرة في الفترة الماضية خصوصا في الحرب الأخيرة بشهر 9 ( اللواء السابع ) والتي جاءت للسيطرة على إحدى أكبر المعسكرات في جنوب شرق العاصمة، ما دفع فائز السراج بإعلان تفعيل القرار القديم، بإخراج التشكيلات المسلحة خارج المدن الكبرى.

في صالح من يصب هذا القرار؟

يأتي هذا القرار حفاظا على حكومة الوفاق في العاصمة وليس خدمة للمواطن.

وما الذي تستفيده حكومة السراج من القرار؟

لأن القرار لم يخرج الجماعات المسلحة فقط، بل نزع ملكية أراض تابعة للجيش وأعطاها لصندوق تشوبه شبهات فساد (صندوق إنماء الاستثماري).

نعم.. وماذا عن قانونية القرار؟

لا يحق لفائز إتخاذ هذا القرار، لأنه ليس في وضع قانوني يسمح له، فحكومة الوفاق لا يحق لها اتخاذ قرارًا بنزع ملكية مؤسسات ومنحها لأخرى إلا في حالة صدور قانون تشريعي بهذا الأمر.

هل تتوقع ردود فعل دولية أو محلية على القرار؟

لا.. لأن المجتمع الدولي تصله تقارير مغلوطة من ليبيا أساسًا، وداخليا لأن المليشيات صارت فعليا تحت شرعية فائز نفسه، فلا يمكنها أن تخرج عنه، على الأقل في هذه المرحلة، فهو يشكل لها الغطاء القانوني.

وكيف سيؤثر ذلك على ليبيا مستقبلًا؟

مزيد من العبث على المدى المتوسط والبعيد سيخلق نزاعًا بين مؤسسات الدولة المختلفة.