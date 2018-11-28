شكرا لقرائتكم باسيل يستأنف مسعاه بثلاث أفكار عملية مع بري: لا نستطيع أن نؤلف حكومة فيها فرض... أو رفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 21:26

استأنف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مسعاه مجددا لتذليل عقدة تمثيل نواب سنّة 8 آذار في الحكومة، وزار أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتناول البحث مستجدات الوضع الحكومي.



وأكدت مصادر المجتمعين "الاتفاق على ضرورة الاسراع من دون احداث اي خلل في تشكيل الحكومة كي تعمل من دون زغل ونكد بل بتوافق، وان هذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض بالمطلق لحق اي طرف بالمشاركة اذا كان مستحقا ولا فرض لاي امر خلافا لارادة الرئيس المكلف. واشارت الى ان بري تمنى على باسيل مواصلة مبادرته وانه على استعداد للمساعدة حتى تتشكل الحكومة بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة".

وفيما أكدت مصادر بعبدا أن حل العقدة السنية لن يكون من حصة رئيس الجمهورية. نقلت "المستقبل" عن مصادر بيت الوسط قولها ان الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه. واعتبرت ان الحملة على الحريري أحد مظاهر التوتر تجاه رفضه الانصياع، مؤكدة ان النتيجة ستكون عكسية على من يقودون الحملة.

وبعد لقائه بري قال باسيل: "هذه الحركة بدأت من عند الرئيس بري وأنا اليوم حريص على أن أتابع معه هذا الموضوع، وننشط هذه الحركة في كل مرة من عنده لأنني اعرف الموقع الذي يشغله وكم هو مساعد ومصر على الاسراع في تأليف الحكومة".

اضاف: "اولا، اريد ان اقول انني لا ارى ابدا، ولست مقتنعا ابدا بأن هناك قرارا خارجيا يمنع تأليف الحكومة، أمر اساسي يجعلنا نبتعد عن الاوهام وندخل الى لب المشكلة او يوفر على اللبنانيين صرف اوراق وساعات ويجعلنا نذهب الى المشكلة الحقيقية.

"ثانيا، لا ارى ان هناك قرارا سياسيا داخليا من احد الاطراف بعدم تأليف الحكومة. كل لبنان واللبنانيين لهم مصلحة، لا بل ضرورة وعجلة لتأليف الحكومة. قد يكون البعض يحسون اكثر من غيرهم بالجمرة وحرقتها، وقد يكون البعض يعتبر الوقت وسيلة ضغط على الآخرين، لكن الارادة السياسية متوافرة لتأليف الحكومة.

"ثالثا: أنا لا اعتقد اننا نستطيع ان نشكل حكومة فيها خلل او اعتلال كبير لا يسمح لها بان تعمل. لا نستطيع ان ندخل الى مكان ليس فيه عدالة في تشكيل الحكومة لانه عندها المصيبة أكبر، لان الحكومة في مثل هذه الحال لا تستطيع ان تعمل اذا ما كان فيها خلل. الهم ليس فقط في ان تؤلف حكومة، الهم ان تتألف وتكون منتجة وتحل المشاكل التي يريد اللبنانيون حلها. إذا كنا نريد أن ندخل الحكومة على زغل او زعل او حرد ومناكفة، عندها لن تستطيع الحكومة العمل. الحل يجب ان يكون فيه عدالة، وطبعا سنبقى نذكر لانه برأينا هناك عدالة التمثيل وعدالة الحضور، ولا نستطيع ان نؤلف حكومة فيها فرض على الاخر او فيها رفض للآخر، لا الفرض يمشي ولا الرفض يمشي. يجب ان يكون هناك قبول متبادل وتوافق، ولذلك اسمها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الاكثرية والاقلية وفق المعايير العادلة. هذا الموضوع، لكي يتحقق، هناك جملة مبادئ تكلمت عنها دائما، واليوم اريد ان اقول انني للمرة الأولى انتقل بشكل عملي الى الافكار وللحلول، وليس هناك أكثر من الافكار، ليس هناك فكرة او اثنتان وثلاث واربع، بل هناك عشر او عشرون. لا تنضب الافكار عندما يكون لدينا الارادة والرغبة في ان نجد الحلول. واليوم تكلمت مع الرئيس بري عن ثلاث افكار ولكن الامر مفتوح. المهم ان ننتهي في الاتفاق على المبادئ، لانه عندما نتفق على المبادئ تكون الافكار، ولكن اذا بقينا نتكلم بالمبادئ ولا يوجد افكار عملية فلا نوفق. بالتأكيد علينا ان نثبت المبادئ اولا قبل ان ننتقل الى الافكار".

وأكد باسيل "ان ليس عندي دور او صفة، لكنني أمثل اي سياسي او مواطن لبناني راغب في ان تؤلف الحكومة لمصلحة كل اللبنانيين. لا اريد ان آخذ دور أحد او احل محل احد ولا يوجد عندي مصلحة مباشرة، ولا الفريق الذي امثله معني بالمشكلة. لا احد يستطيع ان يحاول ادخالنا بأننا معنيون بالمشكلة. طالما ان هناك امكانية او قدرة لكي نستطيع ان نساعد سنظل نقوم بهذا العمل، ونحن مصرون بكل ارادة وعزم ان نكمل هذا الشيء". وقال: "تأليف الحكومة ليس مثل الكهرباء، او مثل اي ملف. هذا موضوع علينا ان نتعاون جميعا فيه، هناك رئيس حكومة مكلف وهناك رئيس الجمهورية، وهما معا يؤلفان الحكومة بحسب الدستور. كل ما نفعله اننا نحاول ان نوفق، وهذا هو واجبنا ودورنا، واي شخص يستطيع ان يقوم بهذا الشيء يساعد. نحن نكون اكثر من مرحبين بذلك، ومن اجل ذلك اللقاء اليوم مع الرئيس بري لانني المس اكثر من تفهم واكثر من مساعدة ورغبة مشتركة في ان نبذل هذا الجهد معا".

سفير بريطانيا لبري: شكلوا في أسرع وقت

والتقى بري السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ الذي قال: "سررت للمحادثات التي اجريتها مع الرئيس بري، كان اللقاء جيداً جداً، بحثنا قضايا المنطقة وقلت اننا في أمل تشكيل الحكومة اللبنانية في اسرع وقت ممكن".

أكد النائب عبد الرحيم مراد أن لقاءه مع الوزير باسيل في وزارة الخارجية بحث في مبادرته المتعلقة بتوزير أحد سنة اللقاء التشاوري، حيث أبدى إصراره على استكمال مسعاه وبجدية. وأوضح مراد أن باسيل كان يُعول على لقاء النواب الستة بالرئيس سعد الحريري ولكنه فوجئ برفض الرئيس المكلف تحديد موعد. وإذ شدد مراد على تمسكهم بضرورة توزير واحد من النواب الستة، نفى الكلام عن أي طرح تقدم به باسيل ويقضي بتوزير احد المقربين من اللقاء.

واوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي أن من خلال "المثل الذي اعطاه عن سليمان الحكيم وام الصبي اراد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امهال الفريقين صاحبي وجهتي النظر المختلفتين لاتخاذ القرار المناسب بالتنازل او ايجاد الحلول فيكون بذلك احدهما أم الصبي ويكون قلبه على البلد".