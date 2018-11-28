شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بجراحه خلال عدوان إسرائيل على غزة عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطينى من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه التى أصيب بها عام 2014.
وأعلنت مصادر طبية، أن الشاب إياد يوسف سليمان (25 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة 2014.
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