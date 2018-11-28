دعوات لإقالة وزير أوروبي... والسبب محمد بن زايد

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ويطالب سويسريون باستقالة بيار موداي، الوزير في حكومة كانتون جنيف، بسبب "رحلة قام بها إلى إمارة أبو ظبي في عام 2015 والخاضع لتحقيق قضائي بشأن "احتمال قبوله لمنفعة".
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واتهم ديديي تيشلر تايار، الوزير في الحكومة المحلية بإطلاق "الأكاذيب".
ويخضع الوزير للتحقيق حاليا من قبل المدعي العام لكانتون جنيف بخصوص "رحلة قام بها هو وأسرته إلى أبو ظبي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد. وقد زُعم أن هذه الرحلة قد تم تمويلها من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد تلك الإمارة بما يقدر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية".
وقال الوزير في البداية إن الرحلة مولت من طرف صديق، لكنه عاد وأقر بـ"إخفاء جزء من الحقيقة".
وبسبب هذه الرحلة استقال موداي مؤقتا، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من مهامه كرئيس للحكومة المحلية للكانتون، وتخلى عن مسؤوليته التراتبية بالرقابة على جهاز الشرطة وتنازل مؤقتا عن رئاسة المؤتمر السويسري لمُدراء العدل والشرطة في الكانتونات.
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