ولي العهد السعودي يصل إلى الأرجنتين (فيديو)

وأفاد تلفزيون الأرجنتين بأن ولي العهد السعودي وصل إلى بوينس آيرس، اليوم الأربعاء، لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين.

وتنطلق قمة زعماء مجموعة العشرين بعد غد الجمعة.

وأجرى ولي العهد السعودي عدة زيارات لعدد من الدول العربية، قبل التوجه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، في أولى جولاته الخارجية، بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث زار كلا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وتونس. وتأتي هذه الزيارات والمشاركة في قمة العشرين، وسط انتقادات شديدة تتعرض لها المملكة على خلفية مقتل خاشقجي.

وتعقد قمة العشرين لعام 2018 في مدينة بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تجري في أميركا الجنوبية. وكان وزير الطاقة السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، قد أكد في وقت سابق، مشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين.