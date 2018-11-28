الكرملين: بوتين وأردوغان يتفقان على تفعيل الجهود من أجل الاستقرار في إدلب

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موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "استمرت مناقشة الأوضاع في الجمهورية العربية السورية. وتم الاتفاق على تحفيز الجهود المشتركة لتنفيذ مذكرة استقرار الأوضاع في إدلب، وتم التأكيد على أهمية عمل الدول الضامنة لعملية أستانا للدفع بالحوار السوري — السوري".
Sputnik
الجدير بالذكر، أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر الأحد الماضي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ودخلت المياه الروسية المغلقة وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.
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