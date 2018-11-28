ولي_العهد في #الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ 20

صحيفة الخليج الالكترونية صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي ” وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،.

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