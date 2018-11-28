استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها خلال عدوان 2014

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الخليج - واس
استشهد اليوم ، شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عام 2014.
وأعلنت مصادر طبية عن استشهد إياد يوسف سليمان، من سكان مدينة جباليا، ويبلغ من العمر (25 عامًا) بجراح خطيرة أصيب بها في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عام 2014.
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