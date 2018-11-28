شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج جماهير الأهلي "ارحل يا خطيب" يتصدر تويتر (صورة) والان مع التفاصيل

دشنت جماهير النادي الأهلي، هاشتاج بعنوان "ارحل يا خطيب"، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد هزيمة الفريق يوم أمس من المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وتصدر هاشتاج "ارحل يا خطيب"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما لقي تفاعل كبير من جماهير الأهلي والتي عبرت عن غضبها من مستوي وأداء الفريق بالفترة الماضية.

وكانت الجماهير قد صبت غضبها على إدارة الأهلي واللاعبين يوم أمس من مدرجات ستاد السلام، مطالبة بتدعيم الفريق بصفقات جديدة، ورحيل بعض اللاعبين لافتقادهم الروح.

ويمر الفريق الأول بالنادي بالأهلي بفترة صعبة للغاية، بعد خسارة لقب إفريقيا في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي، وتوديع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي، والخسارة يوم أمس من المقاولون العرب بالدوري واحتلاله للمركز الأخير بالبطولة.