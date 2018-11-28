شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين بالسعودية (القصة الكاملة) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا غير مؤكدة عن عزم ‎المملكة العربية السعودية الغاء رسوم المرافقين للزوجة والابناء دون سن 18 سنة .

وقد تناولت تلك الأخبار توقعات الرسوم ان تكون كالتالي : 4800 ريال سعودي مكتب العمل للموظف 4800 ريال سعودي فقط للأبناء اللذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة . بينما منهم اقل من 18 سنة معفيين من الرسوم ، كما سيتم إعفاء الزوجة والبنات.

وقد جاءت هذه التوقعات عقب إعلان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هناك أخباراً جيدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وقال "الراجحي" في كلمته خلال تدشين المحاكم والدوائر العمالية، أن الأخبار الجيدة تتعلق بالفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة .

وهنا قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيراً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الخاص بوجود مستجدات خلال الفترة القادمة تختص بـ«الفاتورة المجمعة» وضريبة القيمة المضافة، وأبناء المرافقين «يختص فقط بالجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية»، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد المصدر، أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، موضحاً أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت وزارة العمل، في بيان، الثلاثاء، أنه يتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير منها: «أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة».

وشددت على ضرورة أن تتقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.