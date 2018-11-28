شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تحرر محضر ضد زوجها وتقاضيه بسبب معاكسته للفتيات والان مع التفاصيل

شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة قضية مثيرة للجدل ،حيث أقدمت زوجه على رفع دعوى طلاق للضرر وحررت محضر بالشرطة ضد زوجها بسبب معاكاسته للفتيات أمام عينها .

وتفصيلاً ، فقد أكدت الزوجة أن الكيل بها قد فاض بعد أن تعددت علاقات الزوج ومعاكساته للفتيات حتى بين أهالي المنطقة التي يقطنوها لدرجة أن الجميع قاطعها عقاباً لها .

وعلى الرغم من نهيها المتواصل لزوجها عن أفعاله المشينة وتذكيرها بأنه أب لثلاث فتيات إلا أنه لم يرتدع فيما صبرت الزوجة عليه 11 عام .

وفجأة جاءت القشة التي كسرت ظهر البعير عندما عاكس سيدة أمام عينها ، لتقرر الزوجة ترك المنزل إلا أنه ضربها وأحدث لها إصابات بالغة لتتوجه على الفور إلى الشرطة وتقدم بلاغ بمعاكساته وضربها وتقرر مقاضاته.